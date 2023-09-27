Криптобиржа Binance объявила о своем полном выходе из россии

Binance объявила о своем полном выходе из россии. Фото:

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Найбільша криптовалютна біржа світу Binance оголосила про свій вихід з росії.

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Криптобіржа уклала угоду про продаж усього свого російського бізнесу компанії-криптообміннику CommEX. Деталі угоди не розкриваються, але відомо, що в рамках угоди Binance не отримуватиме на території країни-агресора прибутку і не зможе викупити свої частки. Про це йдеться у заяві криптобіржі.

Очікується, що «Бінансе» відключить біржові сервіси, що залишилися, та «інші бізнес-напрями» протягом кількох місяців. Приблизно за рік чинних користувачів та їхні активи переведуть на платформу CommEX.

Нагадаємо, у серпні компанія Heineken оголосила про продаж активів у росії. Покупцем став найбільший виробник парфумерно-косметичної та господарсько-побутової продукції в аерозольній упаковці зі Ставропілля. 100% акцій Heineken у росії (ТОВ «Об'єднані пивоварні Хейнекен») продано всього за 1 євро.