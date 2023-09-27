«Вагнеровцы» вернулись из беларуси под Бахмут. Фото:

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Ракурс

Найманці ПВК «Вагнера» почали повертатися з території білорусі на фронт в Україні.

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Зараз бойовики присутні на території Східного угруповання військ, бо частина найманців переукладає контракти з Міноборони РФ і повертається на війну. Командування країни-агресора планує залучити до бойових дій близько 500 «вагнерівців». Про це керівник прес-служби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш заявив у коментарі «РБК-Україна».

Ми підтверджуємо, що «вагнерівці» присутні на території Східного угруповання військ. Це військовослужбовці ПВК «Вагнера», які були на території білорусі. Зараз там розформовують їхні табори. Їм там було близько 8 тис. Зараз частина з цих бойовиків поїхала до Африки, а хтось переукладає контракти з міністерством оборони рф і повертається сюди, — зазначив він.

Він переконує, що ці бойовики зараз не несуть такої загрози, яка була від них раніше. При цьому Євлаш наголосив, що ці окупанти є одними з найбільш підготовлених в російській армії.

Нагадаємо, наприкінці серпня представник ПВК «Вагнера» рекомендував найманцям знайти іншу роботу, оскільки угруповання більше не може брати участь у війні в Україні та стикається із серйозною конкуренцією Міноборони та Росгвардії в Африці та на Близькому Сході.

Джерело: «РБК-Україна»