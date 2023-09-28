В Кировоградской области есть попадание «шахеда», Одесская область отбилась - последствия ночной атаки

https://racurs.ua/n187716-v-kirovogradskoy-oblasti-est-popadanie-shaheda-odesskaya-oblast-otbilas-posledstviya-nochnoy.html

Ракурс

На Кіровоградщині зафіксовано влучання «шахеда».

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Частину дронів над областю знищено. Проте є й влучання, повідомив голова області Андрій Райкович.

Попередньо обійшлося без загиблих, травмованих та пошкодження цивільної інфраструктури.

Жодних влучань та руйнувань не сталося цієї ночі на Одещині, попри те, що російські терористи знов атакували область «шахедами».

Наші сили ППО відпрацювали на відмінно, повідомив голова ОВА Олег Кіпер, — Постраждалих немає. Було зафіксовано лише декілька невеликих осередків займань сухої трави внаслідок падіння уламків, — додав він.

У Миколаєві ракетного удару зазнав об'єкт інфраструктури. Удар було зафіксовано вчора ввечері. Без постраждалих, повідомив міський голова Олександр Сєнкєвич.

Нагадаємо, що у ніч проти 28 вересня Сили оборони України із 44 «шахедів», які російські нацисти випустили по Україні, знищили 34.

Окупанти атакували Україну БпЛА Shahed-136/131 з південно-східного напрямку.