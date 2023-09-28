Рекод по збитих "шахедах" - Кім про нічну атаку на південь

https://racurs.ua/ua/n187712-rekod-po-zbytyh-shahedah-kim-pro-nichnu-ataku-na-pivden.html

Ракурс

Вночі окупанти запустили кілька груп ударних безпілотників по Україні.

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Атака була масованою — сили ППО збили понад 30 ворожих дронів, повідомила речниця ОК «Південь» Наталя Гуменюк.

Голова Миколаївської області Віталій Кім опівночі повідомив, що «сьогодні можливо буде рекорд по збитих шахедах».

Повітряні сили уранці 28 вересня доповіли про 34 знищених «шахеди» та шість розвідувальних БПЛА.

Рашисти запустили всього по Україні 44 ударні дрони з південно-східного напрямку (район Приморсько-Ахтарськ — рф, мис Чауда — ТОТ Крим).

До відбиття атаки залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи.

ППО приземлила шість розвідувальних безпілотників оперативно-тактичного рівня («Орлан», «Зала», «Суперкам»).

За поточну та минулу добу авіація Повітряних сил здійснила понад 30 літаковильотів на винищувальне прикриття та вогневе ураження противника.