ISW: россия сможет закупать ракеты у Ирана после 18 октября

https://racurs.ua/n187720-rakety-dlya-rossii-isw-soobschil-kogda-iran-smojet-prodavat-rossii-fateh-110-i-zolfagar.html

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Москва та Тегеран можуть укласти угоду про продаж безпілотників та ракет після 18 жовтня, коли закінчиться термін дії обмежень ООН на іранські озброєння.

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Про це пише Інститут вивчення війни (ISW).

20 вересня командувач Повітряно-космічними силами КВІР бригадний генерал Амір-Алі Хаджізаде влаштував російському міністру оборони Сергію Шойгу екскурсію іранським арсеналом безпілотників, ракет і протиповітряної оборони.

Шойгу також обговорив з міністром оборони Ірану бригадним генералом Мохаммадом Резою Аштіані закінчення терміну дії передбачених резолюцією № 2231 Радбезу ООН санкцій проти Ірану, пов’язаних з ракетами та іншими озброєннями.

Після 18 жовтня Іран матиме право експортувати ракети та пов’язані з ними технології без міжнародного контролю, що дасть йому можливість задовольнити військові потреби росії, йдеться в огляді Інституту.

Під час візиту Шойгу Хаджізаде продемонстрував крилату ракету Paveh, балістичні ракети Ababil та Fattah, а також іншу військову техніку, зокрема нову пускову установку безпілотника «Шахед-136».

5 вересня Аштіані заявив, що міністерство оборони Ірану готове розвивати оборонні та стратегічні відносини з «усі незалежними та союзницькими країнами» після закінчення терміну дії санкцій.

У грудні 2022 року американські та британські чиновники попередили, що росія збирається купити ракети в Ірану, щоб розв’язувати проблему виснаження своїх арсеналів, нагадує ISW.

За даними української та ізраїльської розвідок, росію насамперед цікавлять іранські балістичні ракети «Фатех-110» та «Зольфагар», дальність дії яких становить 300 км і більше.

Про плани постачання росії цієї балістики стало відомо ще восени 2022 року. На початку березня 2023 року газета Financial Times писала, що росія поки що утримується від закупівель балістичних ракет в Ірану через побоювання, що після цього США почнуть постачати Україні далекобійні ракети ATACMS.

За даними американських ЗМІ, у середині вересня США таки вирішили відправити в Україну невелику партію ракет ATACMS. Проте офіційно про це оголошено не було.