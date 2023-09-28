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В Киев одновременно прибыли министры обороны Франции и Великобритании
В Киев одновременно прибыли министры обороны Франции и Великобритании (ФОТО)https://racurs.ua/n187724-v-kiev-odnovremenno-pribyli-ministry-oborony-francii-i-velikobritanii-foto.htmlРакурс
До Києва 28 вересня прибув новий міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс. Нагадаємо, він був призначений наприкінці серпня і це його перша поїздка до України на цій посаді.
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Зеленський вперше зустрівся з новим міністром оборони Великої Британії.
Ми відчуваємо ваш біль за все, що відбувається. Ми стоятимемо пліч-о-пліч весь час, — сказав на зстрічі Шеппс.
У четвер до Києва також прибув міністр оборони Франції Себастьян Лекорню. Разом із ним — представники близько 20 підприємств оборонної промисловості.
Очікується, що Лекорню зустрінеться з українським колегою Рустемом Умеровим та міністром зі стратегічних галузей промисловості України Олександром Камишиним.
Лекорню вшанував українських героїв перед Стіною пам’яті полеглих за Україну біля Михайлівського собору столиці.
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