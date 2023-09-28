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Ракурс
До Києва одночасно прибули міністри оборони Франції та Великої Британії

До Києва одночасно прибули міністри оборони Франції та Великої Британії (ФОТО)

28 вер 2023, 12:06
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До Києва 28 вересня прибув новий міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс. Нагадаємо, він був призначений наприкінці серпня і це його перша поїздка до України на цій посаді.


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Зеленський вперше зустрівся з новим міністром оборони Великої Британії.

Ми відчуваємо ваш біль за все, що відбувається. Ми стоятимемо пліч-о-пліч весь час, — сказав на зстрічі Шеппс.

У четвер до Києва також прибув міністр оборони Франції Себастьян Лекорню. Разом із ним — представники близько 20 підприємств оборонної промисловості.

Очікується, що Лекорню зустрінеться з українським колегою Рустемом Умеровим та міністром зі стратегічних галузей промисловості України Олександром Камишиним.

Лекорню вшанував українських героїв перед Стіною пам’яті полеглих за Україну біля Михайлівського собору столиці.

Джерело: Ракурс


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