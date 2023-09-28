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Госсекретарь поет блюз – Блинкен эффектно запустил инициативу культурной дипломатии
Госсекретарь поет блюз — Блинкен эффектно запустил инициативу культурной дипломатии (ВИДЕО)https://racurs.ua/n187725-gossekretar-poet-bluz-blinken-effektno-zapustil-iniciativu-kulturnoy-diplomatii-video.htmlРакурс
Держсекретар США Ентоні Блінкен зіграв на гітарі та заспівав блюз як фронтмен музичного ансамблю.
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Державний департамент США запустив ініціативу культурної дипломатії, яку назвали Global Music Diplomacy Initiative.
У Вашингтоні Блінкен з ансамблем видав блюзовий стандарт Hoochie Coochie Man, який у 1950-х роках вперше виконав Мадді Вотерс.
I couldn’t pass up tonight’s opportunity to combine music and diplomacy. Was a pleasure to launch @StateDept's new Global Music Diplomacy Initiative. pic.twitter.com/6MUfTXO9xK— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) September 28, 2023
Раніше Блінкен згадував у соцмережах, що є гітаристом-аматором.
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