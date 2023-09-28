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Ракурс
Госсекретарь поет блюз – Блинкен эффектно запустил инициативу культурной дипломатии

Госсекретарь поет блюз — Блинкен эффектно запустил инициативу культурной дипломатии (ВИДЕО)

28 сен 2023, 12:47
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Держсекретар США Ентоні Блінкен зіграв на гітарі та заспівав блюз як фронтмен музичного ансамблю.


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Державний департамент США запустив ініціативу культурної дипломатії, яку назвали Global Music Diplomacy Initiative.

У Вашингтоні Блінкен з ансамблем видав блюзовий стандарт Hoochie Coochie Man, який у 1950-х роках вперше виконав Мадді Вотерс.

Раніше Блінкен згадував у соцмережах, що є гітаристом-аматором.

Источник: Ракурс


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