Держсекретар співає блюз - Блінкен ефектно запустив ініціативу культурної дипломатії (ВІДЕО)

Держсекретар США Ентоні Блінкен зіграв на гітарі та заспівав блюз як фронтмен музичного ансамблю.

Державний департамент США запустив ініціативу культурної дипломатії, яку назвали Global Music Diplomacy Initiative.

У Вашингтоні Блінкен з ансамблем видав блюзовий стандарт Hoochie Coochie Man, який у 1950-х роках вперше виконав Мадді Вотерс.

I couldn’t pass up tonight’s opportunity to combine music and diplomacy. Was a pleasure to launch @StateDept's new Global Music Diplomacy Initiative. pic.twitter.com/6MUfTXO9xK