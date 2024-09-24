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Ракурс
Шахраї в Іспанії видали себе за Бреда Пітта та викрали 325 тис. євро у шанувальниць

Шахраї в Іспанії заробили на «Бреду Пітту» 325 тис. євро

24 вер 2024, 20:18
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В Іспанії затримали п’ятьох людей, які видавали себе за актора Бреда Пітта та ошукали двох шанувальниць на 325 тис. євро.


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Шахраї через фан-сторінки в соцмережах переконали жінок, що «Бред Пітт» обіцяє їм романтичне майбутнє та змусили переказати гроші на неіснуючі проєкти, пише The Guardian.

Жінку з Андалусії ошукали на 175 тис. євро, іншу з Країни Басків — на 150 тис. Підозрюваних заарештовано, однак повернули лише 85 тис.

Іспанська поліція заявила, що підозрювані вивчили акаунти жінок у соцмережах і склали їхні психологічні портрети. Обидві жінки були емоційно вразливими, самотніми та в депресивному стані, тому повірили «Бреду Пітту».

Джерело: Ракурс


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