Обломки ракеты нашли в озере в 35 км от Кишинева

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Ракурс

МВС Молдови повідомило про виявлення уламків ракети в озері поблизу міста Аненій-Ной, що на південному сході країни за 35 км від Кишинева.

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Уламки знайшли в озері Гарбовець поблизу села Фарладани Каушанського району. Правоохоронці припускають, що вони від системи ППО.

Уламки ракет вже не вперше з початку російського вторгнення в Україну падають у Молдові.

У відомстві уточнили, що небезпеки для населення немає, територія ізольована, а перші будинки розташовані на відстані 1 км від небезпечної зони.