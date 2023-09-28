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Обломки ракеты нашли в озере в 35 км от Кишинева
Обломки ракеты нашли в озере в 35 км от Кишинева (ФОТО)https://racurs.ua/n187727-oblomki-rakety-nashli-v-ozere-v-35-km-ot-kishineva-foto.htmlРакурс
МВС Молдови повідомило про виявлення уламків ракети в озері поблизу міста Аненій-Ной, що на південному сході країни за 35 км від Кишинева.
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Уламки знайшли в озері Гарбовець поблизу села Фарладани Каушанського району. Правоохоронці припускають, що вони від системи ППО.
Уламки ракет вже не вперше з початку російського вторгнення в Україну падають у Молдові.
У відомстві уточнили, що небезпеки для населення немає, територія ізольована, а перші будинки розташовані на відстані 1 км від небезпечної зони.
Аненій-Нойський район Молдови неподалік Одеської області України. В МВС переконують, що жодної небезпеки для населення немає.
Зараз фахівці відкачують воду з озера, адже вибуховий компонент ракети може перебувати на дні водойми.
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