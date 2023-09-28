Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Обломки ракеты нашли в озере в 35 км от Кишинева

Обломки ракеты нашли в озере в 35 км от Кишинева (ФОТО)

28 сен 2023, 13:17
999

МВС Молдови повідомило про виявлення уламків ракети в озері поблизу міста Аненій-Ной, що на південному сході країни за 35 км від Кишинева.


.

Уламки знайшли в озері Гарбовець поблизу села Фарладани Каушанського району. Правоохоронці припускають, що вони від системи ППО.

Уламки ракети знайшли в озері за 35 км від Кишинева, фото - МВС Молдови

Уламки ракет вже не вперше з початку російського вторгнення в Україну падають у Молдові.

У відомстві уточнили, що небезпеки для населення немає, територія ізольована, а перші будинки розташовані на відстані 1 км від небезпечної зони.

Уламки ракети знайшли в озері за 35 км від Кишинева, фото - МВС Молдови

Аненій-Нойський район Молдови неподалік Одеської області України. В МВС переконують, що жодної небезпеки для населення немає.

Зараз фахівці відкачують воду з озера, адже вибуховий компонент ракети може перебувати на дні водойми.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров