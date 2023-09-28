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Ракурс
Уламки ракети знайшли в озері за 35 км від Кишинева

Уламки ракети знайшли в озері за 35 км від Кишинева (ФОТО)

28 вер 2023, 13:17
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МВС Молдови повідомило про виявлення уламків ракети в озері поблизу міста Аненій-Ной, що на південному сході країни за 35 км від Кишинева.


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Уламки знайшли в озері Гарбовець поблизу села Фарладани Каушанського району. Правоохоронці припускають, що вони від системи ППО.

Уламки ракети знайшли в озері за 35 км від Кишинева, фото - МВС Молдови

Уламки ракет вже не вперше з початку російського вторгнення в Україну падають у Молдові.

У відомстві уточнили, що небезпеки для населення немає, територія ізольована, а перші будинки розташовані на відстані 1 км від небезпечної зони.

Уламки ракети знайшли в озері за 35 км від Кишинева, фото - МВС Молдови

Аненій-Нойський район Молдови неподалік Одеської області України. В МВС переконують, що жодної небезпеки для населення немає.

Зараз фахівці відкачують воду з озера, адже вибуховий компонент ракети може перебувати на дні водойми.

Джерело: Ракурс


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