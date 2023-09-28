Уламки ракети знайшли в озері за 35 км від Кишинева

https://racurs.ua/ua/n187727-ulamky-rakety-znayshly-v-ozeri-za-35-km-vid-kyshyneva-foto.html

Ракурс

МВС Молдови повідомило про виявлення уламків ракети в озері поблизу міста Аненій-Ной, що на південному сході країни за 35 км від Кишинева.

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Уламки знайшли в озері Гарбовець поблизу села Фарладани Каушанського району. Правоохоронці припускають, що вони від системи ППО.

Уламки ракет вже не вперше з початку російського вторгнення в Україну падають у Молдові.

У відомстві уточнили, що небезпеки для населення немає, територія ізольована, а перші будинки розташовані на відстані 1 км від небезпечної зони.