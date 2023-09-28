Горит Авдеевский коксохим - россияне сбросили бомбы на завод (ВИДЕО)

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Ракурс

Окупаційна армія росії скинула авіабомби на Авдіївський коксохімічний завод у Донецькій області. Внаслідок ворожих атак 28 вересня на цехах спалахнула сильна пожежа.

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Про це у Телеграм написав екс-керівник заводу, нардеп Муса Магомедов.

З його слів, авіаудар загарбників рф на територію заводу припав на скрубери цеху уловлювання, які внаслідок бомбардування охопило полум’ям. Над найбільшим коксохімічним підприємством Європи піднявся сильний дим.

Магомедов опублікував у мережі кадри наслідків бомбардування Авдіївки, і наголосив, що на території заводу ніколи не зберігався боєкомплект ЗСУ.

Нагадаємо, «Авдіївський коксохімічний завод» (АКХЗ) розташований у місті Авдіївці Донецької області. Підприємство випускає 31 вид продукції, основним із яких є доменний кокс для металургії. Згідно з відкритими даними, частку АКХЗ припадало до 23% виробництва доменного коксу в Україні. АКХЗ постачало продукцію на українські підприємства, та експортувало до різних країн світу.