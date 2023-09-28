В ЕС до 2025 года продлили временную защиту для беженцев из Украины

https://racurs.ua/n187740-v-es-do-2025-goda-prodlili-vremennuu-zaschitu-dlya-bejencev-iz-ukrainy.html

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Рада міністрів Європейського Союзу із внутрішніх справ погодила рішення продовжити дію Директиви тимчасового захисту ЄС, яка надає біженцям з України право легально перебувати на території країн Євросоюзу та отримувати базовий соціальний захист до березня 2025 року.

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Про це 28 вересня у Брюсселі повідомив міністр внутрішніх справ головуючої в ЄС Іспанії Фернандо Гранде-Марласка Гомес за підсумками зустрічі міністрів.

Раніше ЗМІ повідомляли, що глави МВС країн Євросоюзу обговорюють можливість продовжити захист ще на рік. У країнах ЄС нині перебувають понад чотири мільйони українських біженців, які мають відповідний статус.

Нагадаємо, механізм тимчасового захисту дозволяє отримати посвідку на проживання без бюрократичної тяганини, легально працевлаштуватись, відправити дітей до школи, оформити медичну страховку тощо.