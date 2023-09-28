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Ракурс
Залужный обсудил усиление ПВО с командующим силами НАТО в Европе

Залужный обсудил усиление ПВО с командующим силами НАТО в Европе

28 сен 2023, 20:57
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Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний 28 вересня провів розмову з верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі Крістофером Каволі.


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Детально ознайомив колегу з обстановкою на фронті та першочерговими потребами ЗСУ, — йдеться у Facebook-повідомленні Залужного.

Також головнокомандувач уточнив, що вони обговорили питання посилення нашої протиповітряної оборони, воно залишається пріоритетним.

Вдячний партнерам за допомогу та активну взаємодію задля визволення української території від російських окупантів, — додав головнокомандувач ЗСУ.

Нагадаємо, ЗСУ вийшли на лінію окопів на захід від Вербового Запорізької області, а також, ймовірно, здійснили прорив із бронетехнікою на лінії Роботине-Вербове.

Источник: Ракурс


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