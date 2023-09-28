Начальник Штаба обороны Британии: Удары по флоту рф демонстрируют инициативу ВСУ

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Начальник Штабу оборони Великої Британії Тоні Радакін, який 28 вересня побував у Києві разом із міністрами оборони своєї країни та Франції, заявив, що удари по Чорноморському флоту рочії є прикладом того, як Україна утримує ініціативу у війні.

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путін втратив контроль над війною, яку він розпочав. Цей візит разом із моїми візитами влітку зміцнили моє переконання, що Україна переможе. Велика Британія залишатиметься з ними на кожному кроці, — зазначив адмірал Радакін.

З його слів, сторони обговорили нові зобов’язання щодо військової допомоги, які були взяті в Рамштайні минулого тижня та допоможуть зміцнити та витримати стійкість України впродовж зими та після неї.

Нагадаємо, раніше сьогодні головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив про зустріч з Радакіним. З його слів, під час зустрічі обговорювалася ситуація на фронті та актуальні потреби ЗСУ.