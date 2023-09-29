Пентагон заявил, что украинские пилоты начали обучение в США

https://racurs.ua/n187752-pentagon-zayavil-chto-ukrainskie-piloty-nachali-obuchenie-v-ssha.html

Ракурс

У штаті Техасі розпочались курси англійської мови для кількох українських пілотів.

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Тривалість цих курсів залежатиме від кваліфікації та рівня знань українських льотчиків. Про це заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх заявила у відповідь на питання журналіста «Голосу Америки».

За словами Сабріни Сінгх, після закінчення цих курсів пілоти продовжать спеціалізовані навчання на F-16 в Аризоні.

За словами Сінгх, спочатку вони проходять мовні курси, які необхідні для того, щоб опанувати навички пілотування західними літаками.

Сінгх заявила, що тривалість мовного навчання залежить від рівня підготовки пілотів, тому невідомо, скільки часу воно вимагатиме.

У середині вересня керівник Військово-повітряних сил Національної гвардії США Майкл Ло повідомив, що підготовка українських льотчиків триватиме від трьох до дев’яти місяців залежно від рівня навичок.

За даними преси, українські військові сподіваються розпочати бойові польоти на F-16 до лютого 2024 року — ці дати загалом підтверджуються оцінками Майкла Ло.

Західні країни обіцяли надати Україні близько 50 винищувачів F-16.