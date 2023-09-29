Вербовкой кубинцев в армию рф занимался русский историк и сотрудник академии наук

https://racurs.ua/n187755-verbovkoy-kubincev-v-armiu-rf-zanimalsya-russkiy-istorik-i-sotrudnik-akademii-nauk.html

Ракурс

Журналісти з’ясували, що вербуванням кубинців на службу в армії рф займався, зокрема, російський історик і співробітник академії наук.

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Ним виявився Володимир Шкунов — крім «наукової діяльності» він бере участь в експертній раді при уряді рф. Cuba.net пише, що він два роки курує у Фейсбук групою «росія для кубинців».

Шкунов писав кубинцям у соцмережах й пропонував спершу роботу на будівництві. Потім запитував, чи не хочуть вони піти до російської армії.

Повідомлення саме від нього отримало близько восьми громадян Куби. Ті, хто погодився на пропозицію, розповіли, що пройшли підготовку з піхоти та бойових мистецтв. Також їх запрошували на «бесіду про дружбу між Кубою та рф», яку організували кубинські військові.

На Кубі нещодавно затримали 17 осіб, причетних до вербування для участі у війні проти України. 14 з них добровільно вступили до лав найманців в обмін на паспорти рф.