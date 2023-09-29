Орбан - Венгрия не имеет «непреодолимого желания» голосовать за вступление Украины в ЕС

https://racurs.ua/n187770-orban-vengriya-ne-imeet-nepreodolimogo-jelaniya-golosovat-za-vstuplenie-ukrainy-v-es.html

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Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан застеріг владу України від «амбітних планів» вступити до Євросоюзу протягом двох років.

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Про це, як пише Associated Press, Орбан заявив, виступаючи на державному радіо.

Орбан сумнівається, що переговори про вступ України до ЄС розпочнуться незабаром. Він зазначив, що за ухвалення нової країни до блоку мають одноголосно висловитися всі 27 членів ЄС. В Угорщині це рішення має ухвалити парламент країни.

Коли я в залі засідань, я не відчуваю непереборного бажання, щоб угорський парламент проголосував за вступ України до Євросоюзу протягом двох років. Тому я б остерігся з такими амбітними планами, — сказав Орбан.

Угорський прем'єр заявив, що Євросоюзу «доведеться відповісти на дуже довгі та важкі питання, поки ми не дійдемо до того моменту, коли зможемо вирішити, чи взагалі варто розпочинати переговори».

Коли восени у Брюсселі ми обговорюватимемо майбутнє України, нам не вдасться уникнути питання про те, чи можемо ми всерйоз думати про членство такої країни. Чи можна розпочинати переговори з країною, яка перебуває у стані територіальної війни? Ми не знаємо розміру території цієї країни, оскільки вона все ще перебуває в стані війни, і ми не знаємо, яке її населення, оскільки воно утікає. Прийняти країну, не знаючи її параметрів, було б безпрецедентно.

Україна набула офіційного статусу кандидата в члени ЄС у 2022 році. Європейська комісія готується у жовтні рекомендувати членам Євросоюзу розпочати переговори з Україною щодо її вступу до ЄС. Країни-учасниці Євросоюзу, як очікується, розглянуть рекомендації Єврокомісії на саміті у грудні.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан раніше цього тижня заявив, що уряд країни «не підтримуватиме Україну з жодного міжнародного питання» доти, доки не буде відновлено мовних прав угорської меншини на заході України.

Київ 21 квітня ухвалив нову редакцію закону про нацменшини.