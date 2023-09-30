Ракурсhttps://racurs.ua/
Ракетоносители «Калибров» в Черном море. Фото:
рф провела ротацию ракетоносителей в Черном мореhttps://racurs.ua/n187787-rf-provela-rotaciu-raketonositeley-v-chernom-more.htmlРакурс
Ротація російських ракетоносіїв відбулася у Чорному морі у суботу, 30 вересня.
.
Станом на 8.00. окупанти тримають у Чорному морі на бойовому чергуванні 13 кораблів. Серед них є два носії крилатих ракет «Калібр». Ці ворожі судна можуть запустити до 14 ракет. Про це Військово-морські сили Збройних сил України повідомили у Telegram.
Один ворожий корабель перебуває в Азовському морі, а один — у Середземному. Ракетоносії там зараз відсутні.
Як відомо, 29 вересня агресор тримав у Чорному морі три ракетоносії з загальним залпом 24 «Калібри».
Нагадаємо, у липні росія прийняла до складу Чорноморського флоту новий носій ракет «Калібр» — малий ракетний корабель «Циклон», який має системи ППО та пускову установку для восьми «Калібрів». Це перший за 25 років військовий корабель, збудований в окупованій наразі московитами Керчі.
Каждый знал, что мы должны остаться здесь, чтобы было кому отстаивать столицу — судья ВС Наталья Коваленко
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...