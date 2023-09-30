Ракетоносители «Калибров» в Черном море. Фото:

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Ракурс

Ротація російських ракетоносіїв відбулася у Чорному морі у суботу, 30 вересня.

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Станом на 8.00. окупанти тримають у Чорному морі на бойовому чергуванні 13 кораблів. Серед них є два носії крилатих ракет «Калібр». Ці ворожі судна можуть запустити до 14 ракет. Про це Військово-морські сили Збройних сил України повідомили у Telegram.

Один ворожий корабель перебуває в Азовському морі, а один — у Середземному. Ракетоносії там зараз відсутні.

Як відомо, 29 вересня агресор тримав у Чорному морі три ракетоносії з загальним залпом 24 «Калібри».

Нагадаємо, у липні росія прийняла до складу Чорноморського флоту новий носій ракет «Калібр» — малий ракетний корабель «Циклон», який має системи ППО та пускову установку для восьми «Калібрів». Це перший за 25 років військовий корабель, збудований в окупованій наразі московитами Керчі.