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Ракурс
Зеленский в Форуме оборонных индустрий. Фото: ОПУ

Альянс оборонных индустрий создали в Украине — Зеленский

30 сен 2023, 10:22
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Альянс оборонних індустрій створять в Україні — до нього можуть приєднатися виробники зброї та військової техніки з усього світу, при цьому перші 13 компаній вже стали учасниками.


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Україна вже розробила базову декларацію, як основу альянсу. І до неї можуть приєднатись закордонні виробники, які «поділяють намір дати реальний захист від агресій у ризикованих умовах сучасності». Про це 30 вересня президент Володимир Зеленський заявив у Києві під час Форуму оборонних індустрій, виступ транслювався на сторінці глави держави у Facebook.

За словами Зеленського, Україна створює перший у світі флот морських дронів, який «позбавляє російські військові кораблі сенсу і примушує їх ховатись». Також українські підприємства почали виробництво гармат та снарядів калібру 155 мм. А протитанкові ракетні комплекси, виробництва України, більш далекобійні та безпечніші в управлінні, ніж ціла низка інших аналогів.

Ми зацікавлені в локалізації виробництва техніки, необхідної для нашого захисту, та кожної з тих передових оборонних систем, які використовуються нашими воїнами і дають сьогодні Україні найкращі результати на фронті, — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, у вересні відповідальний за фінансову звітність Пентагону Майк Маккорд заявив, що Міністерство оборони США до кінця 2023 року має зброї для Збройних сил України на 5 млрд дол., але лише 1,6 млрд дол. для її заміщення.

Источник: Ракурс


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