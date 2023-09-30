россия атаковала почти 40 оборонных предприятий. Фото:

https://racurs.ua/n187794-pochti-40-oboronnyh-predpriyatiy-ukrainy-postradali-v-rezultate-udarov-rf.html

Ракурс

Російські удари пошкодили 37 українських оборонних підприємств.

.

Зараз українська влада опрацьовує додаткові пропозиції щодо їх відновлення. Тим часом оборонна промисловість залишається однією з основних цілей російських атак. Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль 30 вересня заявив на Форумі оборонних індустрій.

Російський режим мріяв про демілітаризацію України. Натомість Україна щомісяця лише нарощує виробництва озброєння та військової техніки. Можна сказати: хто посіяв вітер — той пожне бурю, — зазначив він.

За словами глави уряду, Україна також співпрацює з країнами-партнерами щодо відновлення західної військової техніки. Крім того, влада опрацьовує питання щодо створення на українській території замкнутого циклу виробництва озброєння, військової техніки, боєприпасів та їх елементів.

Спільні підприємства та сервісні центри повинні поступово інтегрувати український оборонно-промисловий комплекс у промислове середовище країн-партнерів.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив про створення Альянс оборонних індустрій в Україні. До нього можуть приєднатися виробники зброї та військової техніки з усього світу, при цьому перші 13 компаній вже стали учасниками.