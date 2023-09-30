Африка хочет разместить на своей территории производство украинского оружия. Фото:

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Африка зацікавлена у розміщенні на своїй території виробництва української зброї.

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Раніше, до початку повномасштабного вторгнення росії, країни Африки були одним із найбільших ринків збуту української військової продукції. Однак вже зараз Африка чекає на повернення українських компаній на цей ринок для продажу зброї. Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 30 вересня заявив у рамках Форуму оборонних індустрій.

В одній африканській країні, спілкуючись із лідером цієї країни, він так довірливо подивився мені в очі і каже: «Вам стільки зброї вже надіслали, вам стільки точно не потрібно. Можливо, трохи поділіться з нами?». Тобто, там інше сприйняття наших потреб, — розповів дипломат.

Кулеба переконаний, що попит на продаж і виробництво зброї, виробленої в Україні, буде дуже високим.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 30 вересня заявив про створення Альянс оборонних індустрій в Україні. До нього можуть приєднатися виробники зброї та військової техніки з усього світу, при цьому перші 13 компаній вже стали учасниками.