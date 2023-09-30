Производитель дронов Bayraktar TB2 инвестирует 100 млн долл. в Украине. Фото:

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Компанія Baykar із Туреччини, яка відома виробництвом ударних безпілотників Bayraktar TB2, інвестує в три в проекти в Україні 100 млн дол.

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В Україні турки мають три основні інвестиції — завод, сервісний центр та головний офіс. На завершення будівництва знадобиться приблизно півтора року. Працюватиме на заводі щонайменше 500 робітників. Про це 30 вересня генеральний директор Baykar Халюк Байрактар заявив на Форумі оборонних індустрій в Києві.

У нас в Україні три основні інвестиції. Одна з них — завод. Потім у нас є сервісний центр, а також головний офіс тут… Це інвестиція, яка становить близько 100 мільйонів доларів, і процес уже пішов, — зазначив він.

За його словами, виробництво буде самодостатнім, екологічним та взаємовигідним, оскільки Україна має унікальні технології з виробництва двигунів, а турецька сторона — БПЛА, на яких встановлюють ці двигуни.

Нагадаємо, компанія Baykar вже створила в Україні компанію з виробництва ударних безпілотників Bayraktar, придбала земельну ділянку та розробила проєкт заводу. Виробництво «Байрактарів» в Україні може розпочатися у 2025 році.

Джерело: «Укрінформ»