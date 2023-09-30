Ракурсhttps://racurs.ua/
Сбитый российский Су-35 в окрестностях Токмака попал в объектив украинского БПЛА
Сбитый российский Су-35 в окрестностях Токмака попал в объектив украинского БПЛА (ФОТО)https://racurs.ua/n187800-sbityy-rossiyskiy-su-35-v-okrestnostyah-tokmaka-popal-v-obektiv-ukrainskogo-bpla-foto.htmlРакурс
Збитий російський Су-35 на околицях Токмака потрапив в об'єктив українського БПЛА Shark.
.
Про втрату російського літака у районі Токмака напередодні повідомляли як українські, так і російські джерела. Судячи з повідомлення близького до ВКС рф блогера-пропагандиста Іллі Туманова («Fighterbomber»), пілот винищувача загинув.
За підрахунками The Insider на основі інформації з відкритих джерел, це щонайменше четвертий випадок за час повномасштабної війни проти України, коли російська авіація зазнає втрат у результаті «дружнього вогню» ППО. Статистика не враховує втрати, завдані під час заколоту ПВК «Вагнера» на території рф.
Каждый знал, что мы должны остаться здесь, чтобы было кому отстаивать столицу — судья ВС Наталья Коваленко
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...