Сбитый российский Су-35 в окрестностях Токмака попал в объектив украинского БПЛА

https://racurs.ua/n187800-sbityy-rossiyskiy-su-35-v-okrestnostyah-tokmaka-popal-v-obektiv-ukrainskogo-bpla-foto.html

Ракурс

Збитий російський Су-35 на околицях Токмака потрапив в об'єктив українського БПЛА Shark.

.

Про втрату російського літака у районі Токмака напередодні повідомляли як українські, так і російські джерела. Судячи з повідомлення близького до ВКС рф блогера-пропагандиста Іллі Туманова («Fighterbomber»), пілот винищувача загинув.

За підрахунками The Insider на основі інформації з відкритих джерел, це щонайменше четвертий випадок за час повномасштабної війни проти України, коли російська авіація зазнає втрат у результаті «дружнього вогню» ППО. Статистика не враховує втрати, завдані під час заколоту ПВК «Вагнера» на території рф.