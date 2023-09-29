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Ракурс
Ночью над Токмаком от френдли файера сгорел российский Су-35

Ночью над Токмаком российская ПВО сожгла собственный Су-35 — соцсети

29 сен 2023, 12:03
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Російські канали повідомляють про збиття їхнього Су-35 і загибель пілота.


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Раніше ширилася інформація, що вночі над окупованим Токмаком російська ППО збила свій же винищувач. Літак нібито уразив комплекс С-300.

Тож схоже, саме над ним тепер плачуть тепер z-канали.

За попередньою інформацією, окупанти збили власний літак, він упав і детонував у полях.

Цю інформацію в ефірі телемарафону підтвердив мер Мелітополя Іван Федоров.

Источник: Ракурс


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