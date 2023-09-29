Ночью над Токмаком от френдли файера сгорел российский Су-35

https://racurs.ua/n187763-nochu-nad-tokmakom-rossiyskaya-pvo-sojgla-sobstvennyy-su-35-socseti.html

Ракурс

Російські канали повідомляють про збиття їхнього Су-35 і загибель пілота.

.

Раніше ширилася інформація, що вночі над окупованим Токмаком російська ППО збила свій же винищувач. Літак нібито уразив комплекс С-300.

Тож схоже, саме над ним тепер плачуть тепер z-канали.

За попередньою інформацією, окупанти збили власний літак, він упав і детонував у полях.

Цю інформацію в ефірі телемарафону підтвердив мер Мелітополя Іван Федоров.