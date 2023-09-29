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Ночью над Токмаком от френдли файера сгорел российский Су-35
Ночью над Токмаком российская ПВО сожгла собственный Су-35 — соцсетиhttps://racurs.ua/n187763-nochu-nad-tokmakom-rossiyskaya-pvo-sojgla-sobstvennyy-su-35-socseti.htmlРакурс
Російські канали повідомляють про збиття їхнього Су-35 і загибель пілота.
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Раніше ширилася інформація, що вночі над окупованим Токмаком російська ППО збила свій же винищувач. Літак нібито уразив комплекс С-300.
Тож схоже, саме над ним тепер плачуть тепер z-канали.
За попередньою інформацією, окупанти збили власний літак, він упав і детонував у полях.
Цю інформацію в ефірі телемарафону підтвердив мер Мелітополя Іван Федоров.
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