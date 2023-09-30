Російський Су-35 на околицях Токмака в об'єктиві українського безпілотника

https://racurs.ua/ua/n187800-zbytyy-rosiyskyy-su-35-na-okolycyah-tokmaka-potrapyv-v-obiektyv-ukrayinskogo-bpla-foto.html

Ракурс

Збитий російський Су-35 на околицях Токмака потрапив в об'єктив українського БПЛА Shark.

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Про втрату російського літака у районі Токмака напередодні повідомляли як українські, так і російські джерела. Судячи з повідомлення близького до ВКС рф блогера-пропагандиста Іллі Туманова («Fighterbomber»), пілот винищувача загинув.

За підрахунками The Insider на основі інформації з відкритих джерел, це щонайменше четвертий випадок за час повномасштабної війни проти України, коли російська авіація зазнає втрат у результаті «дружнього вогню» ППО. Статистика не враховує втрати, завдані під час заколоту ПВК «Вагнера» на території рф.