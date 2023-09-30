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Ракурс
Російський Су-35 на околицях Токмака в об'єктиві українського безпілотника

Збитий російський Су-35 на околицях Токмака потрапив в об'єктив українського БПЛА (ФОТО)

30 вер 2023, 15:10
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Збитий російський Су-35 на околицях Токмака потрапив в об'єктив українського БПЛА Shark.


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Російський Су-35 на околицях Токмака в об'єктиві українського безпілотника

Російський Су-35 на околицях Токмака в об'єктиві українського безпілотника

Про втрату російського літака у районі Токмака напередодні повідомляли як українські, так і російські джерела. Судячи з повідомлення близького до ВКС рф блогера-пропагандиста Іллі Туманова («Fighterbomber»), пілот винищувача загинув.

За підрахунками The Insider на основі інформації з відкритих джерел, це щонайменше четвертий випадок за час повномасштабної війни проти України, коли російська авіація зазнає втрат у результаті «дружнього вогню» ППО. Статистика не враховує втрати, завдані під час заколоту ПВК «Вагнера» на території рф.

Джерело: Ракурс


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