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Ракурс
В Киеве упал Дегтяровский мост

В Киеве упал Дегтяровский мост (ФОТО, ВИДЕО)

30 сен 2023, 17:13
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У Києві 30 вересня впав Дегтярівський міст, на який міська влада загалом витратила близько 1 млрд грн. На частину, що впала — окремо майже 300 млн грн.


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Обвалилися кілька прольотів Дегтярівського мосту на Шулявці. У КМВА заявили, що це сталося під час реконструкції. На місце виїхали рятувальні служби.

Під час монтажу стався обвал балок, йдеться у повідомленні КМДА.

За попередньою інформацією, жертв і постраждалих немає.

Источник: Ракурс


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