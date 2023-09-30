У Києві впав Дегтярівський міст

https://racurs.ua/ua/n187805-u-kyievi-vpav-degtyarivskyy-mist-foto-video.html

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У Києві 30 вересня впав Дегтярівський міст, на який міська влада загалом витратила близько 1 млрд грн. На частину, що впала — окремо майже 300 млн грн.

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Обвалилися кілька прольотів Дегтярівського мосту на Шулявці. У КМВА заявили, що це сталося під час реконструкції. На місце виїхали рятувальні служби.

Під час монтажу стався обвал балок, йдеться у повідомленні КМДА.

За попередньою інформацією, жертв і постраждалих немає.