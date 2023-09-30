Ракурсhttps://racurs.ua/
У Києві впав Дегтярівський міст
У Києві впав Дегтярівський міст (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n187805-u-kyievi-vpav-degtyarivskyy-mist-foto-video.htmlРакурс
У Києві 30 вересня впав Дегтярівський міст, на який міська влада загалом витратила близько 1 млрд грн. На частину, що впала — окремо майже 300 млн грн.
.
Обвалилися кілька прольотів Дегтярівського мосту на Шулявці. У КМВА заявили, що це сталося під час реконструкції. На місце виїхали рятувальні служби.
Під час монтажу стався обвал балок, йдеться у повідомленні КМДА.
За попередньою інформацією, жертв і постраждалих немає.
Загрузка...