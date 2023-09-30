В Украине будут производить чешские штурмовые винтовки CZ BREN 2

https://racurs.ua/n187811-v-ukraine-budut-proizvodit-cheshskie-shturmovye-vintovki-cz-bren-2.html

Ракурс

Україна отримає від Чехії ліцензію на виробництво штурмових гвинтівок CZ BREN 2. Тут їх виготовлятимуть під брендом «Sich» («Січ») разом з боєприпасами.

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Виробництво цієї зброї на українських потужностях вважається одним із «флагманських» проєктів українсько-чеської співпраці, яку обговорювали на Міжнародному форумі оборонних індустрій.

«Мілітарний» пише, що штурмові гвинтівки CZ BREN 2 вже перебувають на озброєнні українських бійців. Ймовірно, їх використовують підрозділи ГУР МОУ.

Штурмова гвинтівка CZ BREN 2 вперше представлена у 2015-му, за два роки прийнята на озброєння чеської армії.