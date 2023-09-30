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Ракурс
В Україні вироблятимуть чеські штурмові гвинтівки CZ BREN 2, фото: Česká zbrojovka

В Україні вироблятимуть чеські штурмові гвинтівки CZ BREN 2

30 вер 2023, 18:54
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Україна отримає від Чехії ліцензію на виробництво штурмових гвинтівок CZ BREN 2. Тут їх виготовлятимуть під брендом «Sich» («Січ») разом з боєприпасами.


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Виробництво цієї зброї на українських потужностях вважається одним із «флагманських» проєктів українсько-чеської співпраці, яку обговорювали на Міжнародному форумі оборонних індустрій.

В Україні вироблятимуть чеські штурмові гвинтівки CZ BREN 2, фото: Česká zbrojovka

«Мілітарний» пише, що штурмові гвинтівки CZ BREN 2 вже перебувають на озброєнні українських бійців. Ймовірно, їх використовують підрозділи ГУР МОУ.

В Україні вироблятимуть чеські штурмові гвинтівки CZ BREN 2, фото: Česká zbrojovka

Штурмова гвинтівка CZ BREN 2 вперше представлена у 2015-му, за два роки прийнята на озброєння чеської армії.

Джерело: Ракурс


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