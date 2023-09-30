Франция поставит Украине дополнительные гаубицы CAESAR

https://racurs.ua/n187812-franciya-postavit-ukraine-dopolnitelnye-gaubicy-caesar.html

Ракурс

Франція поставить Україні шість додаткових САУ CAESAR.

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Про це 30 вересня оголосило Міноборони Франції.

Крім того, очікується поставка вісьмох роботів для розмінування SDZ та вісьмох переправ EFA.

Вони дозволять танку переправитися через річку без уповільнення бойових дій.

САУ CAESAR — далекобійна гаубиця калібру 155 мм здатна стріляти на 40 км, а при використанні розумних снарядів Excalibur — і на всі 50 км.

«Цезарі» полюють на ворожу артилерію, використовуючи технологічну перевагу над російськими аналогами. Цифрова система управління вогнем забезпечує автоматичне наведення гаубиці на ціль, а за хвилину вона може відстріляти до шести снарядів і швидко залишити вогневу позицію.