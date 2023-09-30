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Авария на Прикарпатье — число пострадавших выросло, нефть вытекла в реку (ФОТО)
Авария на Прикарпатье — число пострадавших выросло, нефть вытекла в реку (ФОТО)https://racurs.ua/n187815-avariya-na-prikarpate-chislo-postradavshih-vyroslo-neft-vytekla-v-reku-foto.htmlРакурс
У ДСНС повідомили, що кількість постраждалих у селі Стримба зросла до девʼяти. Пʼятьох людей госпіталізували, серед них — двоє дітей.
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Прорив нафтопроводу ліквідували. Триває збір залишків нафти, яка витекла в річку.
Аварія сталася ввечері поблизу села Стримба Надвірнянського району. Нафтопродукти розлилися вздовж потічка на площі 100 кв. метрів і загорілися. Вогонь поширився на приватний будинок.
Двоє дітей отримали 60−70% опіків тіла внаслідок пожежі на нафтопроводі на Івано-Франківщині, сказав «Суспільному» головний лікар Надвірнянської ЦРЛ Сергій Ємельянчук. Також медики надають допомогу двом чоловікам та жінці. Вони мають 40−45% опіків.
За годину пожежу було ліквідовано. Постраждало шість осіб, з них двоє дітей, яких госпіталізували до лікарні.
Надалі на місці розливу здійснювали обробку залишків нафтопродуктів сорбентом, інформує ДСНС.
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