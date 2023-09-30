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Ракурс
ГСЧС назвала причину взрыва возле Ивано-Франковска

Взрыв возле Ивано-Франковска — ГСЧС назвала причину

30 сен 2023, 18:03
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Поблизу села Стримба на Івано-Франківщині стався прорив нафтопроводу.


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Через це загорівся будинок, а нафта розлилась на площі 100 квадратних метрів. Постраждали три людини, повідомили в ДСНС.

Засувки на нафтопроводі вже перекрили. На місці працюють рятувальники.

Источник: Ракурс


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