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ГСЧС назвала причину взрыва возле Ивано-Франковска
Взрыв возле Ивано-Франковска — ГСЧС назвала причинуhttps://racurs.ua/n187809-vzryv-vozle-ivano-frankovska-gschs-nazvala-prichinu.htmlРакурс
Поблизу села Стримба на Івано-Франківщині стався прорив нафтопроводу.
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Через це загорівся будинок, а нафта розлилась на площі 100 квадратних метрів. Постраждали три людини, повідомили в ДСНС.
Засувки на нафтопроводі вже перекрили. На місці працюють рятувальники.
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