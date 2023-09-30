Вибух біля Івано-Франківська - ДСНС назвала причину

https://racurs.ua/ua/n187809-vybuh-bilya-ivano-frankivska-dsns-nazvala-prychynu.html

Ракурс

Поблизу села Стримба на Івано-Франківщині стався прорив нафтопроводу.

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Через це загорівся будинок, а нафта розлилась на площі 100 квадратних метрів. Постраждали три людини, повідомили в ДСНС.

Засувки на нафтопроводі вже перекрили. На місці працюють рятувальники.