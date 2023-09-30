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Ракурс
Під Івано-Франківськом стався потужний вибух, можлива аварія на об'єкті з нафтою чи газом

Під Івано-Франківськом стався потужний вибух, можлива аварія на об'єкті з нафтою чи газом (ВІДЕО)

30 вер 2023, 17:41
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Під Івано-Франківськом селі Стримба (Надвірнянська громада) стався потужний вибух. Стовп вогню та диму видно за 10 км від події.


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Очевидці повідомляють про можливу аварію на об'єкті з нафтою. Бригади рятувальників виїхали на місце.

Місцеві пабліки Франківщини повідомляють про вибух газопроводу у селі Стримба.

Чекаємо на офіційну інформацію.

Прес-секретарка Державної служби з надзвичайних ситуацій Світлана Водолага у коментарі «РБК-Україна» повідомила, що на місце інциденту виїхали бригади рятувальників.

Джерело: Ракурс


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