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Під Івано-Франківськом стався потужний вибух, можлива аварія на об'єкті з нафтою чи газом
Під Івано-Франківськом стався потужний вибух, можлива аварія на об'єкті з нафтою чи газом (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n187807-pid-ivano-frankivskom-stavsya-potujnyy-vybuh-mojlyva-avariya-na-obiekti-z-naftou-chy-gazom-video.htmlРакурс
Під Івано-Франківськом селі Стримба (Надвірнянська громада) стався потужний вибух. Стовп вогню та диму видно за 10 км від події.
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Очевидці повідомляють про можливу аварію на об'єкті з нафтою. Бригади рятувальників виїхали на місце.
Місцеві пабліки Франківщини повідомляють про вибух газопроводу у селі Стримба.
Чекаємо на офіційну інформацію.
Прес-секретарка Державної служби з надзвичайних ситуацій Світлана Водолага у коментарі «РБК-Україна» повідомила, що на місце інциденту виїхали бригади рятувальників.
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