Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Под Ивано-Франковском произошел мощный взрыв, возможна авария на объекте с нефтью или газом

Под Ивано-Франковском произошел мощный взрыв, возможна авария на объекте с нефтью или газом (ВИДЕО)

30 сен 2023, 17:41
999

Під Івано-Франківськом селі Стримба (Надвірнянська громада) стався потужний вибух. Стовп вогню та диму видно за 10 км від події.


.

Очевидці повідомляють про можливу аварію на об'єкті з нафтою. Бригади рятувальників виїхали на місце.

Місцеві пабліки Франківщини повідомляють про вибух газопроводу у селі Стримба.

Чекаємо на офіційну інформацію.

Прес-секретарка Державної служби з надзвичайних ситуацій Світлана Водолага у коментарі «РБК-Україна» повідомила, що на місце інциденту виїхали бригади рятувальників.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров