Под Ивано-Франковском произошел мощный взрыв, возможна авария на объекте с нефтью или газом

https://racurs.ua/n187807-pod-ivano-frankovskom-proizoshel-moschnyy-vzryv-vozmojna-avariya-na-obekte-s-neftu-ili-gazom.html

Ракурс

Під Івано-Франківськом селі Стримба (Надвірнянська громада) стався потужний вибух. Стовп вогню та диму видно за 10 км від події.

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Очевидці повідомляють про можливу аварію на об'єкті з нафтою. Бригади рятувальників виїхали на місце.

Місцеві пабліки Франківщини повідомляють про вибух газопроводу у селі Стримба.

Чекаємо на офіційну інформацію.

Прес-секретарка Державної служби з надзвичайних ситуацій Світлана Водолага у коментарі «РБК-Україна» повідомила, що на місце інциденту виїхали бригади рятувальників.