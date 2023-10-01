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Три судна вышли из портов Одесщины, фото: Алексей Гончаренко
Еще три сухогруза вышли из портов Одесщины (ФОТО)https://racurs.ua/n187826-esche-tri-suhogruza-vyshli-iz-portov-odesschiny-foto.htmlРакурс
З портів Одещини одночасно вийшли три суховантажі, їм на заміну йдуть чотири балкери.
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Про це повідомляє видання «Думська».
Зазначається, що сьогодні, 1 вересня, вранці організованим Силами оборони України тимчасовим морським коридором з портів Одеської області скористалися такі судна:
- китайський борт Ying Hao, який у порту «Південний» був завантажений 60 тис. тонн руди;
- балкери із зерном Azara (прапор Палау) і Eneida (Ліберія), які вийшли з Чорноморська.
Джерело: «Думська»
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