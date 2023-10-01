Три судна вышли из портов Одесщины, фото: Алексей Гончаренко

https://racurs.ua/n187826-esche-tri-suhogruza-vyshli-iz-portov-odesschiny-foto.html

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З портів Одещини одночасно вийшли три суховантажі, їм на заміну йдуть чотири балкери.

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Про це повідомляє видання «Думська».

Зазначається, що сьогодні, 1 вересня, вранці організованим Силами оборони України тимчасовим морським коридором з портів Одеської області скористалися такі судна:

китайський борт Ying Hao, який у порту «Південний» був завантажений 60 тис. тонн руди;

балкери із зерном Azara (прапор Палау) і Eneida (Ліберія), які вийшли з Чорноморська.

Джерело: «Думська»