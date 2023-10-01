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Обезвреженные российские дроны, фото: ГПСУ
Пограничники обезвредили группу дронов, пытавшихся атаковать их позиции (ФОТО)https://racurs.ua/n187829-pogranichniki-obezvredili-gruppu-dronov-pytavshihsya-atakovat-ih-pozicii-foto.htmlРакурс
На Харківщині українські прикордонники знешкодили групу ворожих дронів, котрі намагалися атакувати їхні позиції.
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Про це сьогодні, 1 жовтня, повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.
4 російські безпілотники на висоті 50-ти метрів над землею намагалися наблизитися до захисних споруд. Прикордонники вчасно помітили «смертників» та подавили їх за допомогою антидронової рушниці, — вказано в повідомленні.
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