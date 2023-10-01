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Ракурс
Знешкоджені російські дрони, фото: ДПСУ

Прикордонники знешкодили групу дронів, що намагалися атакувати їхні позиції (ФОТО)

1 жов 2023, 13:28
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На Харківщині українські прикордонники знешкодили групу ворожих дронів, котрі намагалися атакувати їхні позиції.


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Про це сьогодні, 1 жовтня, повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

4 російські безпілотники на висоті 50-ти метрів над землею намагалися наблизитися до захисних споруд. Прикордонники вчасно помітили «смертників» та подавили їх за допомогою антидронової рушниці, — вказано в повідомленні.

Знешкоджені російські дрони, фото: ДПСУ

Джерело: Ракурс


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