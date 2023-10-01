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Беспилотник в Смоленске, видео скриншот
Беспилотники атаковали Смоленск и Сочи (ВИДЕО)https://racurs.ua/n187830-bespilotniki-atakovali-smolensk-i-sochi-video.htmlРакурс
Російські міста сьогодні, 1 жовтня, вранці вкотре атакували «невідомі безпілотники».
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Так, у Сочі місцевій владі довелося на певний час закрити аеропорт, відклавши загалом 14 рейсів. У місцевих соцмережах повідомляється, що дрон прилетів з боку моря близько 7.45 ранку.
На одному з опублікованих відео зафіксоване падіння безпілотника у передмісті. Місцева влада заявила, що безпілотник нібито «збили сили ППО».
Крім того, влада рф заявила, що над Смоленською областю рф «перехопили п’ять дронів». Стверджується, що «постраждалих та руйнувань немає". Водночас у соцмережах з’явилося відео падіння одного з дронів у Смоленську.
Російське видання агентство, проаналізувавши наявні відео, дійшло висновку, що сьогодні вранці безпілотник атакував Смоленський авіазавод, який входить до російської держкорпорації «Тактичне ракетне озброєння».
На одному з опублікованих у соцмережах відео очевидців видно, як безпілотник пролітає поряд з автомийкою «Волна» та торговим центром «Кутузов», — зазначає видання. — Ці будівлі розташовуються на вулиці Кутузова, а безпілотник пролітає у бік розташованої поруч будівлі Смоленського авіазаводу… На території заводу розташований також аеродром «Північний», де базується експериментальна льотно-випробувальна станція авіазаводу.
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