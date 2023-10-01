Вибух безпілотника у Смоленську, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n187830-bezpilotnyky-atakuvaly-smolensk-ta-sochi-video.html

Ракурс

Російські міста сьогодні, 1 жовтня, вранці вкотре атакували «невідомі безпілотники».

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Так, у Сочі місцевій владі довелося на певний час закрити аеропорт, відклавши загалом 14 рейсів. У місцевих соцмережах повідомляється, що дрон прилетів з боку моря близько 7.45 ранку.

На одному з опублікованих відео зафіксоване падіння безпілотника у передмісті. Місцева влада заявила, що безпілотник нібито «збили сили ППО».

Крім того, влада рф заявила, що над Смоленською областю рф «перехопили п’ять дронів». Стверджується, що «постраждалих та руйнувань немає". Водночас у соцмережах з’явилося відео падіння одного з дронів у Смоленську.

Російське видання агентство, проаналізувавши наявні відео, дійшло висновку, що сьогодні вранці безпілотник атакував Смоленський авіазавод, який входить до російської держкорпорації «Тактичне ракетне озброєння».