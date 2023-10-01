Украинские БПЛА в Сочи атаковали стоянку российских вертолетов. Фото:

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Українські безпілотники атакували Сочі 1 жовтня й успішно відпрацювали по воєнному об'єкту росіян.

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Дрони влучили по стоянці російських вертольотів у районі Адлера. Атаку провело Головне управління розвідки Міністерства оборони України. Про це повідомили «Громадське» та «Українська правда» із посиланням на джерела в ГУР.

Раніше російський Telegram-канал SHOT повідомив, що українська армія вперше атакувала Краснодарський край рф безпілотником турецького виробництва Bayraktar TB2.

Нагадаємо, вранці 1 жовтня у Сочі місцева влада була змушена припиняти роботу місцевого аеропорту. Міський голова Сочі Олексій Копайгородський заявляв, що близько 8.00 сили ППО нібито збили БПЛА.

Гучно було й у Смоленську. Російська диктатура заявила про «перехоплення п’яти дронів» у регіоні, традиційно відзвітувала про «відсутність» постраждалих та руйнувань.

Джерела: «Громадське», «Українська правда»