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Взрыв в Джанкое, фото: социальные сети
В Джанкое раздавались взрывы, оккупанты заявили о ракетной атаке (ФОТО)https://racurs.ua/n187832-v-djankoe-razdavalis-vzryvy-okkupanty-zayavili-o-raketnoy-atake-foto.htmlРакурс
У тимчасово окупованому кримському місті Джанкої сьогодні, 1 жовтня, пролунав потужний вибух. Місцеві жителі повідомляють про стовп диму, який здіймався у небо. Відповідне фото з’явилося у соцмережах.
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За інформацією українського Telegram-каналу «Николаевский Ванек», стався «приліт» у розташованому під Джанкоєм селі Мічуринівка.
Оченята повідомляють про дим з району місцевого елеватора, — зазначається в повідомленні.
Водночас голова окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов заявив, що протиповітряна оборона зс рф «збила ворожу ціль», а уламки пошкодили складські приміщення.
У заяві міноборони рф, котра з’явилася пізніше, стверджувалося вже про перехоплення двох українських ракет «Грім-2».
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