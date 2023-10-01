Вибух у Джанкої, фото: соціальні мережі

https://racurs.ua/ua/n187832-u-djankoyi-lunaly-vybuhy-okupanty-zayavyly-pro-zbyttya-raket-foto.html

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У тимчасово окупованому кримському місті Джанкої сьогодні, 1 жовтня, пролунав потужний вибух. Місцеві жителі повідомляють про стовп диму, який здіймався у небо. Відповідне фото з’явилося у соцмережах.

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За інформацією українського Telegram-каналу «Николаевский Ванек», стався «приліт» у розташованому під Джанкоєм селі Мічуринівка.

Оченята повідомляють про дим з району місцевого елеватора, — зазначається в повідомленні.

Водночас голова окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов заявив, що протиповітряна оборона зс рф «збила ворожу ціль», а уламки пошкодили складські приміщення.

У заяві міноборони рф, котра з’явилася пізніше, стверджувалося вже про перехоплення двох українських ракет «Грім-2».