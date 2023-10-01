Ракурсhttps://racurs.ua/
Вибух у Джанкої, фото: соціальні мережі
У Джанкої лунали вибухи, окупанти заявили про «збиття ракет» (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n187832-u-djankoyi-lunaly-vybuhy-okupanty-zayavyly-pro-zbyttya-raket-foto.htmlРакурс
У тимчасово окупованому кримському місті Джанкої сьогодні, 1 жовтня, пролунав потужний вибух. Місцеві жителі повідомляють про стовп диму, який здіймався у небо. Відповідне фото з’явилося у соцмережах.
.
За інформацією українського Telegram-каналу «Николаевский Ванек», стався «приліт» у розташованому під Джанкоєм селі Мічуринівка.
Оченята повідомляють про дим з району місцевого елеватора, — зазначається в повідомленні.
Водночас голова окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов заявив, що протиповітряна оборона зс рф «збила ворожу ціль», а уламки пошкодили складські приміщення.
У заяві міноборони рф, котра з’явилася пізніше, стверджувалося вже про перехоплення двох українських ракет «Грім-2».
Читайте також
Як оформити спадщину. Енциклопедія від нотаріуса Вікторії Дерев’янко
Кожен знав, що ми маємо залишитися тут, щоби було кому відстоювати столицю — суддя ВС Наталія Коваленко
Як мінімізувати наслідки перебування на війні та зберегти родину
Колабораціонізм існує у кожній війні і боротьба з ним є обов’язковою складовою перемоги — голова Касаційного кримінального суду
Загрузка...