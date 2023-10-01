Наслідки російського обстрілу Дружби, фото: Оперативне командування «Північ»

https://racurs.ua/ua/n187831-rashysty-obstrilyaly-misto-na-sumschyni-poranena-jinka-foto.html

Ракурс

Російські загарбники обстріляли місто Дружба Шосткинського району Сумської області.

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В результаті сталося займання низки будівель. Про це сьогодні, 1 жовтня, повідомляється у Telegram-каналі Оперативного командування «Північ».

Попередньо, поранена місцева жінка. На даний час вона перебуває у лікарні, — вказано в повідомленні.

Прес-служба Сумської ОВА сьогодні вранці повідомила, що рашисти вночі та вранці здійснили три обстріли населених пунктів та прикордонних територій Сумської області, зафіксовано 10 вибухів. Тоді повідомлялося, що обстрілів зазнали Середино-Будська та Краснопільська громади: