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Наслідки російського авіаудару по Умані, фото: Ігор Табурець
Рашисти вдарили по складах із зерном в Умані, спалахнула пожежа (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n187824-rashysty-vdaryly-po-skladah-iz-zernom-v-umani-spalahnula-pojeja-foto.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 1 жовтня, здійснили чергову масовану атаку безпілотниками по Україні.
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На жаль, сталося влучання у промислову інфраструктуру в Умані. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець.
У результаті виникли пожежі на складських приміщеннях. Зокрема, де зберігалось зерно, — зазначив Табурець. — Попередньо постраждала одна людина. Вона доправлена до лікарні.
У прес-службі ДСНС зазначають, що рятувальники приборкували полумʼя на загальні площі понад 3 тис. кв. м. До боротьби з вогнем залучалися 11 одиниць техніки та 52 рятувальники.
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