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Ракурс
Наслідки російського авіаудару по Умані, фото: Ігор Табурець

Рашисти вдарили по складах із зерном в Умані, спалахнула пожежа (ФОТО)

1 жов 2023, 10:56
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 1 жовтня, здійснили чергову масовану атаку безпілотниками по Україні.


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На жаль, сталося влучання у промислову інфраструктуру в Умані. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

У результаті виникли пожежі на складських приміщеннях. Зокрема, де зберігалось зерно, — зазначив Табурець. — Попередньо постраждала одна людина. Вона доправлена до лікарні.

У прес-службі ДСНС зазначають, що рятувальники приборкували полумʼя на загальні площі понад 3 тис. кв. м. До боротьби з вогнем залучалися 11 одиниць техніки та 52 рятувальники.

Наслідки російського авіаудару по Умані, фото: Ігор Табурець

Наслідки російського авіаудару по Умані, фото: Ігор Табурець

Джерело: Ракурс


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