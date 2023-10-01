Наслідки російського авіаудару по Умані, фото: Ігор Табурець

https://racurs.ua/ua/n187824-rashysty-vdaryly-po-skladah-iz-zernom-v-umani-spalahnula-pojeja-foto.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 1 жовтня, здійснили чергову масовану атаку безпілотниками по Україні.

.

На жаль, сталося влучання у промислову інфраструктуру в Умані. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

У результаті виникли пожежі на складських приміщеннях. Зокрема, де зберігалось зерно, — зазначив Табурець. — Попередньо постраждала одна людина. Вона доправлена до лікарні.

У прес-службі ДСНС зазначають, що рятувальники приборкували полумʼя на загальні площі понад 3 тис. кв. м. До боротьби з вогнем залучалися 11 одиниць техніки та 52 рятувальники.