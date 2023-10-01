Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Рашисти знову вночі атакували Україну «шахедами», фото: «Мілітарний»
Рашисти здійснили 30 пусків «шахедів» по Україні, 16 безпілотників знищено (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n187822-rashysty-zdiysnyly-30-puskiv-shahediv-po-ukrayini-16-bezpilotnykiv-znyscheno-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 1 жовтня, атакували Україну ударними безпілотниками типу «Shahed».
.
Усього зафіксовано пуски близько 30 ударних БПЛА «Shahed-131/136», 16 «шахедів» знищили сили ППО України. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.
Зазначається, що пуски «шахедів» здійснювалися з кількох напрямків:
- південного (мис Чауда — тимчасово окупований Крим);
- південно-східного (Приморсько-Ахтарськ — рф);
- північного (Курськ — рф).
Як оформити спадщину. Енциклопедія від нотаріуса Вікторії Дерев’янко
Кожен знав, що ми маємо залишитися тут, щоби було кому відстоювати столицю — суддя ВС Наталія Коваленко
Як мінімізувати наслідки перебування на війні та зберегти родину
Колабораціонізм існує у кожній війні і боротьба з ним є обов’язковою складовою перемоги — голова Касаційного кримінального суду
Загрузка...