Рашисти знову вночі атакували Україну «шахедами», фото: «Мілітарний»

https://racurs.ua/ua/n187822-rashysty-zdiysnyly-30-puskiv-shahediv-po-ukrayini-16-bezpilotnykiv-znyscheno-infografika.html

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 1 жовтня, атакували Україну ударними безпілотниками типу «Shahed».

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Усього зафіксовано пуски близько 30 ударних БПЛА «Shahed-131/136», 16 «шахедів» знищили сили ППО України. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що пуски «шахедів» здійснювалися з кількох напрямків: