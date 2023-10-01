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Рашисты снова ночью атаковали Украину «шахедами», фото: «Мілітарний»
Рашисты совершили 30 пусков «шахедов» по Украине, 16 беспилотников уничтожено (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n187822-rashisty-sovershili-30-puskov-shahedov-po-ukraine-16-bespilotnikov-unichtojeno-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 1 жовтня, атакували Україну ударними безпілотниками типу «Shahed».
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Усього зафіксовано пуски близько 30 ударних БПЛА «Shahed-131/136», 16 «шахедів» знищили сили ППО України. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.
Зазначається, що пуски «шахедів» здійснювалися з кількох напрямків:
- південного (мис Чауда — тимчасово окупований Крим);
- південно-східного (Приморсько-Ахтарськ — рф);
- північного (Курськ — рф).
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