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Рашисты снова ночью атаковали Украину «шахедами», фото: «Мілітарний»

Рашисты совершили 30 пусков «шахедов» по Украине, 16 беспилотников уничтожено (ИНФОГРАФИКА)

1 окт 2023, 09:53
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 1 жовтня, атакували Україну ударними безпілотниками типу «Shahed».


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Усього зафіксовано пуски близько 30 ударних БПЛА «Shahed-131/136», 16 «шахедів» знищили сили ППО України. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що пуски «шахедів» здійснювалися з кількох напрямків:

  • південного (мис Чауда — тимчасово окупований Крим);
  • південно-східного (Приморсько-Ахтарськ — рф);
  • північного (Курськ — рф).

Источник: Ракурс


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