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Защитники Украины ликвидировали уже более 278 тыс. рашистов, фото: Генштаб ВСУ
440 рашистов ликвидировали защитники Украины за сутки (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n187821-440-rashistov-likvidirovali-zaschitniki-ukrainy-za-sutki-infografika.htmlРакурс
Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 278 тис. 570 рашистів.
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За минулу добу цей показник зріс на 440 осіб. Про це сьогодні, 1 жовтня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 4 тис. 702 танки;
- 8 тис. 991 бойову броньовану машину;
- 6 тис. 477 одиниць артилерійських систем;
- 798 одиниць РСЗВ;
- 537 одиниць засобів ППО;
- 316 літаків;
- 316 гелікоптерів;
- 5 тис. 43 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 1 тис. 529 крилатих ракет;
- 20 кораблів/катерів;
- один підводний човен;
- 8 тис. 883 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
- 933 одиниці спеціальної техніки.
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