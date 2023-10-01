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Защитники Украины ликвидировали уже более 278 тыс. рашистов, фото: Генштаб ВСУ

440 рашистов ликвидировали защитники Украины за сутки (ИНФОГРАФИКА)

1 окт 2023, 09:25
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Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 278 тис. 570 рашистів.


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За минулу добу цей показник зріс на 440 осіб. Про це сьогодні, 1 жовтня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 4 тис. 702 танки;
  • 8 тис. 991 бойову броньовану машину;
  • 6 тис. 477 одиниць артилерійських систем;
  • 798 одиниць РСЗВ;
  • 537 одиниць засобів ППО;
  • 316 літаків;
  • 316 гелікоптерів;
  • 5 тис. 43 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 1 тис. 529 крилатих ракет;
  • 20 кораблів/катерів;
  • один підводний човен;
  • 8 тис. 883 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 933 одиниці спеціальної техніки.

Источник: Ракурс


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