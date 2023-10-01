Защитники Украины ликвидировали уже более 278 тыс. рашистов, фото: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n187821-440-rashistov-likvidirovali-zaschitniki-ukrainy-za-sutki-infografika.html

Ракурс

Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 278 тис. 570 рашистів.

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За минулу добу цей показник зріс на 440 осіб. Про це сьогодні, 1 жовтня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

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